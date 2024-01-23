 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

23.01.2024 - 18:34,
Abone Ol

Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocağa ait galeride dinamit patlatılması esnasında tünelin girişinde bulunan maden mühendisi O.Ş. ve işçi O.B. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eti Gümüş A.Ş, Ankara, Elazığ, İş Kazası, İtfaiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement