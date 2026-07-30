Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli hakkında operasyon - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli hakkında operasyon

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri üzerinden menfaat temin edildiği yönündeki iddialar araştırıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizlerinin delil olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

'55 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon'

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu, 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, Operasyon, Belediye, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli hakkında operasyon - Son Dakika

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