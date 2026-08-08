Etimesgut'ta Ağaçlık Alanda Yangın
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstasyon Caddesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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