Etimesgut'ta gözaltına alınan 16 drift şüphelisinden 14'üne ev hapsi verildi - Son Dakika
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Etimesgut'ta gözaltına alınan 16 drift şüphelisinden 14'üne ev hapsi verildi

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Etimesgut Şaşmaz Sanayi Bölgesi ve çevresinde drift yapanlara yönelik yaklaşık 2 buçuk ay süren çalışmanın ardından Ankara genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 14'üne ev hapsi verildi; 3 milyon 640 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'da drift yapan şüphelilere ilişkin gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı, 14'ü hakkında ev hapsi cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine intikal eden ihbar üzerine, Etimesgut ilçesi Şaşmaz Sanayi Bölgesi ve çevresinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yapan, kazalara sebebiyet veren ve bölgede huzursuzluğa neden olan şahısların tespit edilmesi amacıyla yaklaşık 2 buçuk ay süren çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında çok sayıda kamera incelemesi yapılırken, sivil ekipler tarafından saha görüntülemeleri gerçekleştirildi. Drift yapan şahıslar ile kullandıkları araçlar ve birlikte hareket ettikleri gruplar tespit edildi. Bölgede gerçekleştirilen uygulamalarda modifiye edilmiş araçlar, eski model araçlar ve motosikletler üzerinde gerekli kontroller yapılırken; trafik güvenliğini tehlikeye düşüren faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yaklaşık 2 buçuk aylık çalışma süresince gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 26 şahıs ve 26 araç hakkında işlem yapılırken, gerçekleştirilen işlemler kapsamında toplam 3 milyon 640 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, elde edilen bilgi, görüntü ve saha tespitleri doğrultusunda drift yaptığı belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Ankara genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü hakkında ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaOtomobilEv hapsiAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Etimesgut'ta gözaltına alınan 16 drift şüphelisinden 14'üne ev hapsi verildi - Son Dakika
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