Etkileşim uğruna çocuğu sokak ortasında darbettiler! Çorum Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika
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Etkileşim uğruna çocuğu sokak ortasında darbettiler! Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

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Çorum'da geçimini sağlamak için kardeşleriyle çöpten hurda toplayan çocuğa şiddet uygulayan kişi, sosyal medyada tepki çekti. Çocuğun bağırışı, şiddet uygulayan kişinin kamerasına yansıdı. Sokak ortasında çocuğu tokatlayan ve hakaretler eden kişi, görüntüleri bizzat sosyal medya hesabından yayınladı. Olayın ardından Çorum Valiliği'nden açıklama geldi.

10.09.2024 11:43  Güncelleme: 14:18
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Annesi ve babasının hayatta olmadığı ve kardeşleriyle birlikte çöpten hurda topladığı iddia edilen çocuğa sokak ortasında şiddet uygulandı. Şiddet uygulayan kişinin, yaşananları bizzat görüntüleyip yayınlaması üzerine videoya tepki yağdı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde şahısların çocuğun üzerine yürüdüğü, ardından da sert bir şekilde çocuğa vurduğu görüldü. Tepki çeken videonun hemen ardından Çorum Valiliği açıklamalarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada; çocuğun öksüz olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve adli ve idari sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Etkileşim uğruna öksüz çocuğu sokak ortasında darbetti!

Valilik tarafından video görülen iki saldırganın henüz reşit olmadığı tespit edildiği ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

"Mağdur çocuğa kötü muamelede bulunduğu tespit edilen, reşit olmayan 2007 doğumlu A.G. ve Y.P. isimli iki çocuk yakalanmış olup, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam etmektedir.

İşte Valilikten yapılan o açıklama:

Etkileşim uğruna çocuğu darbettiler!

Videoda acı içinde bağıran çocuğun kaçmaya çalıştığı görülürken şahısların koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmadıkları ve arkasından takip ettikleri kaydedildi.

Etkileşim uğruna öksüz çocuğu sokak ortasında darbetti!

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Son Dakika 3.Sayfa Etkileşim uğruna çocuğu sokak ortasında darbettiler! Çorum Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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