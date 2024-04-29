Ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

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Kırklareli'nde beraber kaldığı ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Remzi Akalp'in cesedi sazlık alanda bulundu ve yapılan inceleme sonucunda tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

29.04.2024 11:47
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Ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde beraber kaldığı ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp3 gün önce yakınları tarafından haber alınamadı. Yakınları durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda Akalp'in cesedine ulaşmıştı. Sağlık eklerinin yaptığı inceleme sonucunda Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

Akalp'in cesedine otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Akalp'in ev arkadaşı S.T.gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Kavaklı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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