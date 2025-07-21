Ev baskınıyla başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü: 2\'si ağır 8 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen taraflardan biri, diğer ailenin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evini bastı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki aile arasında başlayan kavga sokağa da taştı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı arbedede binadaki dairelerin camları kırıldı. Kavganın büyümesiyle silahların da ateşlendiği olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan, silahla vurulan kişi ile darp edilen bir diğer kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çok sayıda terlik, taş, sopa ve demirlerin saçıldığı olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.