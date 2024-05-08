Ev Sahibi Hırsıza Teşekkür Etti: Eşyalarını Geri Alacağım - Son Dakika
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Ev Sahibi Hırsıza Teşekkür Etti: Eşyalarını Geri Alacağım

Ev Sahibi Hırsıza Teşekkür Etti: Eşyalarını Geri Alacağım

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden eşya çalınırken, ev sahibi sosyal medyada yayınladığı video ile hırsıza teşekkür etti ve eşyalarını geri alacağı çağrısında bulundu.

08.05.2024 17:32
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Edirne'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden eşya çalınırken, ev sahibi sosyal medyada yayınladığı video ile tebrik ettiği hırsıza, eşyalarını para karşılığı geri alacağı çağrısında bulunup, "Eşya ihtiyacı varsa eşya da alırım" dedi.

Sivas'ta bulunan Uğur Saygı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada pencereden giren hırsızlar, evdeki komodin, TV, laptop ve süpürgesini çaldı. Sabah eve hırsız girdiğini fark eden aile fertleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sivas'ta bulunan Uğur Saygı, sosyal medyada paylaştığı video ile hırsıza seslendi.

"Aferin, güzel bir hırsızlık"

Evine giren hırsız ya da hırsızların evindeki komodin ve puf takımı, süpürge makinesi ve plazma TV'yi çaldıklarını söyleyen Saygı, "Hırsız kardeşe sesleniyorum; onu ödüllendireceğim. Neyse paran vereceğim. Eşyaları sakın sağa sola verme. Beni sosyal medya üzerinden ara. Neyse emeğini vereceğim. Aferin, güzel bir hırsızlık. Öyle fazla hırsızlık yapmayın. Bileğinizin hakkıyla adam gibi çalışın. Sakın eşyaları satma. Eşyaları ver, ben senin paranı IBAN'dan atacağım. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun, güzel bir hırsızmışsın" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Edirne, Keşan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev Sahibi Hırsıza Teşekkür Etti: Eşyalarını Geri Alacağım - Son Dakika

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