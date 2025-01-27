Evcil Hayvan Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Evcil Hayvan Dolandırıcıları Yakalandı

Evcil Hayvan Dolandırıcıları Yakalandı

Kocaeli dahil 7 ilde sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan 43 kişi operasyonda yakalandı.

27.01.2025 23:39
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Kocaeli dahil 7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açarak vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandıran 43 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 44 şüphelinin ülke genelinde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açtığı, vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandırdıkları belirlendi. Dosya süresince belirtilen yöntemlerle birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Ocak'ta 7 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakırken, 33'ü ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evcil Hayvan Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika

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