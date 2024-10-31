Evde Kaçak Sigara İmalatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evde Kaçak Sigara İmalatı Ortaya Çıktı

Geniş Video İzle

Aydın'da jandarma, bir evde 2 milyon 150 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirdi.

31.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev değil, sigara fabrikası çıktı

2 milyon 150 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin lira olan kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Efeler ilçesinde bandrolsüz tütün sarımı yapan E.A. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada, 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron, 1500 kilogram tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 300 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Efeler, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evde Kaçak Sigara İmalatı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
20:01 Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
20:00 Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan’ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
19:57 Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
19:40 İspanya’daki sel felaketinde can kaybı 72’ye yükseldi İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:30 CHP’li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 15:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: Evde Kaçak Sigara İmalatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.