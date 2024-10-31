Evde Kaçak Sigara İmalatı Ortaya Çıktı

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Ev değil, sigara fabrikası çıktı

2 milyon 150 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin lira olan kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Efeler ilçesinde bandrolsüz tütün sarımı yapan E.A. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada, 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron, 1500 kilogram tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 300 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.