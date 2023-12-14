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Eve çağırdıkları tacizciye kadın elbisesi giydirip hem dövdüler hem oynattılar - Son Dakika
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Eve çağırdıkları tacizciye kadın elbisesi giydirip hem dövdüler hem oynattılar

Kütahya'da 1'i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Eve çağırdıkları tacizciye kadın elbisesi giydirip hem dövdüler hem oynattılar
14.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:31
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Kütahya'da 1'i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

"GEL BULUŞALIM" DEYİP EVİNE ÇAĞIRDI

İki ay önce Kütahya'da meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (24), sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.'yi "Senden özür dileyeceğim gel buluşalım" diyerek bir eve çağırdı.

Eve çağırdıkları tacizciye kadın elbisesi giydirip hem dövdüler hem oynattılar

KADIN KIYAFETİ GİYDİRİP İŞKENCE ETTİLER

Berna K.'ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.'yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.'ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANINCA POLİSE KOŞTU

O sırada bir şahsın, "Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi" dediği, B.K.'nin de 'Özür dilerim Berna de" diyerek Ahmet D.'ye talimat verdiği duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ahmet D. daha sonra Adana'ya gelerek çalışmaya başladı.

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SON DAKİKA: Eve çağırdıkları tacizciye kadın elbisesi giydirip hem dövdüler hem oynattılar - Son Dakika
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