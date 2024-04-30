Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı

Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı

Başakşehir'de, evinde boğulmuş şekilde ölü bulunan Emine Derviş'in kocasının yeğeni tarafından eşarpla boğularak öldürüldüğü ve altınları ile cep telefonunun gasp edildiği ortaya çıktı. Şüpheli Heysem H. Kilis'te yakalandı ve olayı itiraf etti.

30.04.2024 20:51
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Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı

İSTANBUL - Başakşehir'de, evinde boğulmuş şekilde ölü bulunan 35 yaşındaki Emine Derviş adlı kadının kocasının yeğeni tarafından eşarpla boğularak öldürüldükten sonra altınları ve cep telefonu gasp edildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri şüpheli Heysem H.'yi Kilis'te yakaladı. Şüpheli ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olay, 22 Nisan günü saat 20.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 3 katlı binanın birinci katında oturan Emine Derviş'in komşuları çocuklarının yardım çağrısını duyunca hemen işyerinde olan kocasına haber verdi. Eve gelen kocası eşini yatak koydukları alanda sırtüstü yatar şekilde ve boğazında eşarpla buldu. Hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen ekiplerce yapılan incelemede, boğazında bez barçası sarılı halde bulunan genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman civarında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, olay günü Emine Derviş'in eşinin evden çıktıktan sonra bir kişinin eve geldiği ve bir süre sonra ayrıldığı belirlendi. Kısa bir süre maktulün eşinden eve gelen kişinin Derviş'in kocasının yeğeni olan Heysem H. olduğu anlaşıldı.

Çalışmalarda, şüphelinin çalıştığı işyeri bulundu. Kayıplara karıştığı öğrenilen şüphelinin olay günü iş yerine geç geldiği, yüzünde ve boyun bölgesinde tırnak izlerine benzer yara izleri olduğu öğrenildi. Olay günü işyerinde panik halinde eşyalarını toplayan şüphelinin ayrılırken işyeri sahibine "Polis gelip beni sorarsa burada çalışmıyor dersiniz" dediğini de öğrendi. Bu izlerden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri- şüphelinin Kilis'e kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Kilis'te yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Heysem H. Cinayeti itiraf etti. Genç kadının kolundaki bilezikleri ve cep telefonunu da aldığı belirlenen Heysem H. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Başakşehir, Kilis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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