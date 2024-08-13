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Evinde kenevir eken şahıstan şaşkına çeviren savunma: "Sadece tedavi amaçlı, oksijen veriyor"

-"Babam kanser" dedi, evi kenevir tarlasına dönüştürdü

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinde hint keneviri ele geçirilen şüphelinin savunması pes dedirtti. Şüpheli Ş.A., babasının mide kanseri olduğundan dolayı tedavisine iyi geldiği için kenevir ektiğini, kenevirlerin oksijen verdiğini belirterek kendisini savundu.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın'da narkotikte son noktayı koydu. Polis ve jandarma ekipleri, Sandıklı Mahallesinde bulunan bir eve operasyon yaptı. 34 yaşındaki şüpheli Ş. A'nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 5 metreyi bulan 35 kök hint keneviri ve 2 çuval yaklaşık 5 kilogram kurutulmuş hint keneviri ele geçirdi.

"Babam mide kanseri, oksijen veriyor"

Polislerin neden ektiğini sorunca şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti. Şüpheli Ş.A "Bunları tedavi amaçlı yapmıştım. Bunları ben diktim. Babam mide kanseri. Ben bunların internetten tedavisini duymuştum. O yüzden bunları diktim. Uyuşturucum hiçbir şeyim yok. Sadece tedavi amaçlı. Oksijen veriyor. Yağı sıkılıyormuş" diyerek kendisini savundu.

Polis ve jandarma ekipleri, hint kenevirlerini kökünden sökerek götürdü. Gözaltına alınan Ş. A. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.