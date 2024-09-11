Evinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı
SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda A.T.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1008 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan A T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Hapla Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?