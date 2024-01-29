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Evinde yangın çıkan kadın telef olan kedileri ile kuşları için gözyaşı döktü - Son Dakika
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Evinde yangın çıkan kadın telef olan kedileri ile kuşları için gözyaşı döktü

Samsun'da çıkan yangında evinde bulunan kedileri ve kuşları telef olan kadın, içeriye girdiğinde ölen hayvanlarını görünce gözyaşı döktü. Yangın sonucunda evde bulunan aile üyelerinin olmadığı belirlendi. Yangın sırasında üst kattaki dairede bulunan çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Evinde yangın çıkan kadın telef olan kedileri ile kuşları için gözyaşı döktü
29.01.2024 - 23:06,
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Evinde yangın çıkan kadın telef olan kedileri ile kuşları için gözyaşı döktü

SAMSUN - Samsun'da evinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından içeriye girdiğinde kedileri ve kuşlarının telef olduğunu gören kadın gözyaşı döktü.

Yangın, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 4 kişilik Afganistan uyruklu ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, alevler pencereden dışarı fışkırınca yangını fark eden komşular itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangını komşularından haber alan 2 çocuk annesi Afganistan uyruklu Fatma Ahmedi evine geldi. Evinde 2 kedisi ve kafeste de 2 muhabbet kuşu olduğunu belirten Ahmedi, yangının söndürülmesinin ardından içeriye girdiğinde kuşlarının kafesinde, kedilerinin de saklandıkları bazanın altında dumandan zehirlenerek öldüğünü görünce gözyaşı döktü. Ağlayan kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın sırasında üst kattaki dairede bulunan çocuk ve yaşlıların esnaf ve itfaiye tarafından evlerinden tahliye edildikleri öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Unkapanı, İlkadım, Samsun, Kurtarma, Hayvanlar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinde yangın çıkan kadın telef olan kedileri ile kuşları için gözyaşı döktü - Son Dakika


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