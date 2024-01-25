 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Evine giren şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evine giren şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evlerine giren yabancı uyruklu bir şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye, son yolculuğuna uğurlandı. Olayda annesi de yaralanan Behiye'nin cenazesi, aile yakınlarına teslim edildikten sonra defnedilmek üzere Buca Kırıklar Köyü'ne götürüldü. Cinayet zanlısı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

25.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:51
Abone Ol

Evlerine giren şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahsın anneyi bıçakla yaraladığı, çığlık atan 12 yaşındaki kızı da bıçaklayarak öldürmesi olayında hayatını kaybeden Behiye son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M.(30), evin hanımı S. Ediz'ibıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz'i de yaraladı. Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün aile yakınlarına teslim edildi. Öğle namazını müteakip cenazesi Karabağlar Cennetçeşme Güzel İzmir Camii'ne getirilen Behiye için cenaze namazı kılındı. Küçük kızın cenazesinin Buca Kırıklar Köyü'nde bulunan mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı L.M., dün akşam saatlerinde Buca ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evine giren şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabağlar, İzmir, Güvenlik, İzmir, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evine giren şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


19:01
SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: Evine giren şahıs tarafından öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement