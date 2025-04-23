Evine Zorla Giren Şahıs Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Evine Zorla Giren Şahıs Serbest Bırakıldı

Evine Zorla Giren Şahıs Serbest Bırakıldı

Burdur'da 61 yaşındaki kadının evine giren alkollü şahıs, oğul tarafından etkisiz hale getirildi.

23.04.2025 11:11
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde 61 yaşındaki kadının evine zorla giren alkollü şahıs, yaşanan arbede sonrası kadının oğlu tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, aynı olaydan üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren 61 yaşındaki kadın, "Şahıs gündüz vakti beni korkutarak evime girdi. Tutuklanmasını talep ediyorum. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak?" dedi.

Olay, 4 Nisan'da saat 18.10 sıralarında Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen İ.Ş. (53), 15 ABF 012 plakalı aracıyla Fatmana Aksoy (61) isimli kadının evine geldi. Fatmana Aksoy'un kapıyı açmaması üzerine kapı kilidini kırarak içeri giren İ.Ş., kadına "Karımı boşayıp seni alacağım" dedi. Fatmana Aksoy kapıları kilitleyip korkuyla evinin penceresinden çatıya çıkarak oğlunu aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Aksoy'un oğlu Mustafa Aksoy, şahsı yatak odasının penceresinden kaçmaya çalışırken yakaladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren Mustafa Aksoy, İ.Ş.'yi polise teslim etti. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., mahkemede verdiği ifadede eve neden gittiğini hatırlamadığını söyleyerek, "Fatmana Aksoy'un oğlunu tanırım. Alkollüydüm, beni arayıp çağırdığını duydum ama gerçekten çağırdı mı hatırlamıyorum. Suçsuzum" dedi.

İ.Ş.'nin daha önce Fatmana Aksoy'un yakınındaki bir evi gözetlerken yakalandığı, yapılan şikayet sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinde komşuları gözetlemek amacıyla değil Fatmana Aksoy ile görüşmek amacıyla orada bulunduğunu belirtmesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından Fatmana Aksoy ile gönül ilişkisi olduğunu iddia eden İ.Ş.'nin bu sözleri üzerine Mustafa Aksoy, annesiyle hiçbir ilişkisi olmayan bu kişiden rahatsızlık duyduğunu belirterek şikayetçi oldu.

"Şüpheliyi yatak odasında yakaladım"

4 Nisan tarihindeki olayda annesinin evine gelen şahsı fark ederek kapıları kilitleyip çatıya çıktığını ve kendisini aradığını anlatan Mustafa Aksoy, "Annem beni aradığında iş yerindeydim. Bir yandan olay yerine hareket ederken, bir yandan da evimize polis ekibi yönlendirilmesini istedim. Eve geldiğimde şahsı önceki olaydan sonra taktırdığımız kamera cihazının kayıt ünitesi yakınlarında, evin yatak odasında dolaşırken yakaladım. Şahsın beni itmesiyle koltuğa düştüm. Bu sırada göz ucuyla annemi çatıda gördüm. Kısa süren bir arbedenin ardından yeniden 112'yi aradım. Ancak şahıs küfür ederek telefonu elimden aldı ve aramamı engelledi. Sonrasında tekrar etkisiz hale getirip, polis ekiplerine teslim ettim" dedi.

Mustafa Aksoy, olayın ardından Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı'nın şahsın tutuklanması talebiyle İ.Ş.'yi mahkemeye sevk ettiğini ancak mahkemenin "önceki olayın adli sonucu yok, başka bir suçu da bulunmuyor" gerekçesiyle serbest bıraktığını belirtti. Daha önce takipsizlikle sonuçlanan dilekçesini yeniden savcılığa sunduğunu söyleyen Aksoy, savcılığın da tutuklama talebinde bulunduğunu, 16 Nisan'da görülen duruşmada İ.Ş.'nin yine serbest bırakıldığını, savcının üçüncü kez tutuklama talebi doğrultusunda 18 Nisan'da üçüncü kez mahkemeye çıkarılan İ.Ş.'nin bu mahkemeden de adli kontrol alarak serbest bırakıldığını söyledi.

"Ben ölünce mi adalet yerini bulacak?"

Yaşananlara tepki gösteren mağdur Fatmana Aksoy ise, "Şahıs gündüz vakti beni korkutarak evime girdi. Tutuklanmasını talep ediyorum. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Oğlu Mustafa Aksoy ise, "Alkollü olduğunu beyan eden bu kişi, kapılarımızı kırarak tek başına yaşayan 61 yaşındaki annemin evine saldırıp tacizde bulundu. Ben bu şahsı darp etmeden emniyete teslim ettim. Eğer ben 2 dakika daha geç kalsaydım olaylar çok daha kötü bir hale gelebilirdi. Bunların hepsi göz ardı edildi" dedi.

İ.Ş.'nin evin etrafında aracıyla dolaşarak evin önüne aracı park etmesi ve eve polislerin gelişi ise güvenlik kamerasına yansıdı. - BURDUR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evine Zorla Giren Şahıs Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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