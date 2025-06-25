Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı - Son Dakika
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Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

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Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
25.06.2025 18:32
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Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
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Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evlenmek istediği kızın evini silahla basan şahıs, sevdiği kızı öldürüp annesi ve kardeşlerini de yaraladıktan sonra intihar etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde 24 yaşındaki Ömer Kilimci isimli şahıs, eline aldığı silahla birlikte evlenmek istediği fakat ailesinin evlenmelerine izin vermediği 17 yaşındaki Yaprak Türk'ün evinin önüne giderek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı.

Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

SEVDİĞİ KIZA VE AİLESİNE ATEŞ AÇTI

Sesleri duyan genç kız ve ailesi, dışarı çıkıp Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre, Kilimci, Yaprak Türk'e 'Önce seni, sonra da kendimi öldüreceğim" diyerek ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yaprak Türk kanlar içerisinde yere düşerken saldırgana müdahale etmeye çalışan genç kızın annesi Şehka T., ve kardeşleri Mehmet Emin T. ile Gülseren T. de mermilerin hedefi oldu.

Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Zanlı, geldiği araçla olay yerinden kaçarken bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, hayatını kaybetti.

Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU

Yaprak Türk'ün öldüğü bilgisini alan Ömer Kilimci, Viranşehir merkez Hürriyet Mahallesi'nde aracın içerisinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti. Türk ile Kilimci'nin cesetleri, olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3-sayfa, Asayiş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • yıldıray yanık:
    Humeyni ile trumpun resmini koymuşsunuz! Ne yani anlamadım Humeynimi trumpun evini bastı falan, aman allahım yoksa yasak aşk falanmı, 149 1 Yanıtla
  • Ebuturap:
    habere bak bide resme bak admin ne içiyon 93 0 Yanıtla
  • Ege Emir:
    başlıktaki resme bak habere bak beceremiyorsunuz yapmayın bu işi iyice yavşadı bu site artık sileceğim yemin ederim 67 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    tramp humeyninin evini basmış eyvah evheh 49 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Operatörrr haber ne Resim ne Aşıkmısın Tramp mı öldürmüş 42 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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