Evler Sigara Fabrikasına Dönüştürülmüş - Son Dakika
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Evler Sigara Fabrikasına Dönüştürülmüş

Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı evde sigara fabrikası gibi kullanılan makineler ve dolu-boş makaronlar ele geçirildi. KOM polisi, seri üretim yapan elektrikli ve kompresörlü makinelerle makaron sigara üreten şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ise binlerce adet sigara ve tütün mamulleri bulundu. Kamu zararı ise 350 bin TL olarak belirlendi.

11.07.2024 20:17
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Evleri adeta sigara fabrikasına çevirmişler

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda sigara fabrikası gibi kompresörlü sigara dolumu makineleri ve dolu ve boş makaronlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sağlıksız ortamlarda yasadışı makaron sigara üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. KOM polisi, 2 şahsın İlkadım ve Atakum ilçelerinde apartman içerisindeki iki evde kurmuş oldukları seri üretim yapan elektrikli ve kompresörlü makinalar ile doldurulmuş makaron sigara üreterek tütüncü olarak bilinen işyerlerine toptan sattıkları tespit etti. Tespit edilen adreslerde şahıslar suçüstü yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; 3200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi 2 adet kompresör, 1 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün mamüllerinden dolayı engel olunan kamu zararının yaklaşık 350 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evler Sigara Fabrikasına Dönüştürülmüş - Son Dakika

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