Evlilik Yıl Dönümünde Çifte Trajedi - Son Dakika
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Evlilik Yıl Dönümünde Çifte Trajedi

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Bursa'da boşanma aşamasındaki adam, evlilik yıl dönümünde eşini öldürüp intihar etti.

10.12.2024 09:15
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Evlilik yıl dönümünde önce boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini, sonra kendini öldürdü

Evlilik yıl dönümünde önce 16 yıllık eşini sonra kendini vurdu

Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini evlilik yıl gününde ayva bahçesinde vuran 5 çocuk babası adam, eşi öldükten sonrada kendisi öldürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahalledi 2. Bahar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası 42 yaşındaki Fahri Karan, 16 yıllık eşiyle geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince, eşi Serpil Karan kadın sığınma evine yerleşti.

Evlilik yıl döneminde vurdu

Bir süre ayrı kalan inşaat işçisi Fahri Karan, eşi Serpil Karan ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fakat eşini öldürmeyi planlayan koca, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan'ı aracıyla alıp tenha bir yere götürdü. Araç içinde tartışmaya başlayan Fahri Karan yanında bulundurduğu tabanca ile eşini göğsünden vurdu. Yaralı kadının ölmesini bekleyen koca, daha sonra kendisini başından vurup intihar etti. Haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, savcılık incelemesinin ardından cesetleri Bursa Adli Tıp Morguna sevk etti.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Evlilik, Çocuk, Bursa, Suç, Son Dakika

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