Eyüpsultan'da ölümlü kaza sonrası kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da ölümlü kaza sonrası kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Eyüpsultan\'da ölümlü kaza sonrası kaçırılan T.C\'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, T.C'nin annesiyle restoranda yemek yediği, mekandan ayrıldığı, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kazadan haberdar olduğu anlar yer alıyor. T.C ve annesi Mısır'a kaçmış, ardından ABD'ye gitmişti.

21.03.2024 22:17
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İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube canlı yayınında yer alan görüntülere göre anne Eylem Tok ve T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun restoranda yemek yediği anlar kameralara yansıdı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu restoranda yemek yerken

KAZA ÖNCESİ ANNESİYLE RESTORANDA YEMEK YEMİŞ

Görüntülerde ölümlü kazadan önce T.C'nin, ünlü bir iş insanın torunu olan arkadaşıyla, annesini restoranda ziyaret ettiği ve birlikte yemek yedikleri anlar görüntülendi. 17 yaşındaki T.C'nin restorana, kaza anında kullandığı araçla geldiği görüldü.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

T.C VE ARKADAŞLARI, MEKANDAN İKİ ARAÇLA AYRILIYOR

Eylem Tok, oğlu T.C ve T.C'nin arkadaşı ile Ayşe Ceren Saltoğlu'nun birlikte yemek yediği anlardan sonra T.C ve arkadaşının mekandan ayrıldığı görüntülere yansıdı. Mekanın otoparkından lüks araçla çıkan T.C'den başka bir araç daha objektife takıldı. Diğer lüks cipte ise T.C'nin arkadaşları olduğu anlaşıldı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Mekandan iki araçla çıkan çocukların bir akaryakıt istasyonunda alışveriş ettiği anlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde yaşları reşit olmayan çocukların sigara kullandıkları da görüldü.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

ATV'LERİN GİTTİĞİ YOLDA İKİ ARAÇ YARIŞ YAPIYOR

Akaryakıt istasyonunda çıktıktan bir süre sonra, daha önce ATV'lerin gittiği yolda yarış yaptıkları belirlenen çocuklar, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kazaya neden oluyor.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

EYLEM TOK KAZA HABERİNİ RESTORANDA ALIYOR

T.C, kaza yaptıktan hemen sonra, hala restoranda Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturan annesi Eylem Tok'u arıyor. Restorandaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne Eylem Tok'un, telefonu aldıktan sonraki panik halleri kameraya yansıyor. Eylem Tok ve Saltoğlu, hesap bile ödemeden mekandan ayrılıyor.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

MEKAN OTOPARKINDAKİ POLİSİ KAZADAN HABERDAR ETMİYORLAR

Mekanın otoparkındaki güvenlik kamerasının görüntülerinde ise ikilinin, hızlı adımlarla Saltoğlu'na ait araca gittiği anlar yer alıyor. O sırada mekan otoparkında, içinde polis olan bir ekip otosu da objektife takılıyor. Fakat Eylem Tok'un, polise kazadan haber vermemesi ise dikkat çekiyor.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

EYLEM TOK, 15 DAKİKADA KAZA MAHALİNE ULAŞIYOR

Diğer taraftan Eylem Tok'un, Ayşe Ceren Saltoğlu'na ait araçla yaklaşık 15 dakika içinde kaza mahalline ulaştığı da ortaya çıktı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci

OĞLUYLA İLK OLARAK MISIR'A KAÇTI

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Yazar Eylem Tok ve T.C, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken

ABD'DE OLDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylem Tok ve oğlu T.C ABD'de

AYŞE CEREN SALTOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Ayşe Ceren Saltoğlu havalimanında

Öte yandan, savcılıkta geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan Bülent Cihantimur hakkında, "imza atma" yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verilmişti.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Bülent Cihantimur
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da ölümlü kaza sonrası kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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