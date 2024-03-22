Eylem Tok\'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı

Yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kaza gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ederken kaza öncesinde ve hemen sonrasında yaşananların güvenlik kamera görüntüleri Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından yayınlandı.Görüntülerde, Tok ve oğlunun yemek yediği ve 16 yaşındaki T.C'nin restorandan lüks otomobilin sürücü koltuğunda ayrıldığı ve kazanın yaşandığı bölgeye gitmeden önce akaryakıt istasyonunda arkadaşlarıyla alışveriş yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Tok'un ehliyeti olmayan 16 yaşındaki çocuğuna otomobili vererek ehliyetsiz araba kullanmasına müsaade etmesi ayrıntılar arasında yerini aldı.
Kazadan önce her şeyin yolunda olduğu ve Eylem Tok ile oğlu T.C ve arkadaşlarının hep birlikte yemek yediği, restoranın güvenlik kameraları tarafından kayda geçti. Yemeğin ardından T.C ve arkadaşları hep birlikte mekandan ayrılarak yola koyuldu. Otoparktan art arda çıkan 2 araçtan birinin sürücüsü 16 yaşındaki T.C olarak kayıtlara geçerken bir diğer otomobili süren kişinin de reşit olmadığı ortaya çıktı.
Ehliyetsiz araç kullanmanın yasak olduğunun herkes tarafından bilinmesine rağmen, Anne Eylem Tok'un çocuğuna neden hiçbir uyarıda bulunmadığı ve lüks otomobille rahatça gezmesine izin vermesi soru işaretleri oluşturdu. Annenin, böyle titiz bir konudaki rahat davranışları, 'Kazaya karışan araç 16 yaşındaki T.C'ye alınmış bir otomobil mi?' sorusunu akıllara getirdi.
Mekandan çıktıktan sonra bir petrol ofisinde duran çocuklar araçları park ettikten sonra alışveriş yaptı. O anlarda güvenlik kameraları anbean kayıttaydı. Göktürk gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede akşam saatlerinde ehliyetsiz şekilde araç kullanan 2 kişinin hiç polis çevirmesine takılmaması da 'trafikte daha sıkı önlem' alınması gerektiğini gözler önüne serdi.
Petrol ofisindeki alışverişlerini tamamladıktan sonra tekrar otomobillere binerek hareket eden ehliyetsiz sürücüler Kemerburgaz istikametine doğru giden çocuklar, Bahçeköy yoluna saparak Belgrad ve Fatih Ormanları'nın tek şeritli, kıvrımlı yollarında süratle seyrederek birbirleri ile yarışmaya başladı. Ehliyetsiz sürücülerin, gecenin geç saatlerinde kaza adeta geliyorum dedi. 16 yaşındaki T.C.'nin frene basmasıyla otomobil kaydı ve savrulan araç yol kenarında duran ATV'li kişilere çarparak her birini bir kenara savurdu. Feci olayda yaralanan 5 kişiden biri olan 29 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Murat Aci can vermişti.
Yaşanan korkunç kazanın ardından ehliyetsiz sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber vermedi. T.C. annesini arayarak durumu bildirdi. Eylem Tok'un kazadan haberdar olduğu ve olay yerine ulaşmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Tok ve Bülent Cihantimur'un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun mekandan hesap dahi ödemeden ayrıldığı ve koşarak araçlarına bindiği görüldü. Tüm bunlar yaşanırken mekanın önünde bekleyen polis otomobili göze çarptı. Ancak Eylem Tok olan biten her şeyden haberi olmasına rağmen polise haber vermek yerine kaza yerine hareket etti.
Yaklaşık 15 dakika içerisinde kaza yerine gelen Eylem Tok, yaralılara yardım etmek yerine kazazedelerin cep telefonlarını topladı ve çocukların hepsini toplayarak olay yerinden kaçtı. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu, kaza anına ait ifadesinde "Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım" demişti. Ancak ortaya çıkan restorandaki güvenlik kamera görüntüleri Saltoğlu'nu yalanlar nitelikteydi. Saltoğlu'nun yanında yaşanan onca olaya rağmen hiçbir şeyi sorgulamama ihtimali zayıf görünüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı - Son Dakika
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