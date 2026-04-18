Eyüp Arıcı davasında beraat eden 5 şüpheli yeniden tutuklandı - Son Dakika
18.04.2026 14:36
Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin karar duruşmasında hakkında beraat kararı verilen 5 şüpheli, savcılık makamının itirazı sonrası tekrar tutuklandı.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görülmüştü. Savcı mütalaasında, sanıkların iştirak halinde ve tasarlayarak adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Ancak görülen duruşmada heyet, kasten öldürme suçundan sanık K.B. ile M.F.K.'ya 16 yıl hapis cezası verirken diğer 5 şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Savcı itiraz etti, karar bozuldu

Savcılık makamının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesinde, suçun katalog suç kapsamında olması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Olayın geçmişi

9 Şubat 2025'te Şehitkamil ilçesinde Eyüp Arıcı ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada, bir grupla tartışma başlamış, saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada karar dün görülen duruşmada çıkmış ve kasten öldürme suçundan sanık K.B. ile M.F.K.'ya 16 yıl hapis cezası verilirken diğer 5 şahıs hakkında beraat kararı verilmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
