Eyüp Arıcı davasında beraat eden 5 şüpheli yeniden tutuklandı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin karar duruşmasında hakkında beraat kararı verilen 5 şüpheli, savcılık makamının itirazı sonrası tekrar tutuklandı.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görülmüştü. Savcı mütalaasında, sanıkların iştirak halinde ve tasarlayarak adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Ancak görülen duruşmada heyet, kasten öldürme suçundan sanık K.B. ile M.F.K.'ya 16 yıl hapis cezası verirken diğer 5 şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Savcı itiraz etti, karar bozuldu

Savcılık makamının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesinde, suçun katalog suç kapsamında olması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Olayın geçmişi

9 Şubat 2025'te Şehitkamil ilçesinde Eyüp Arıcı ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada, bir grupla tartışma başlamış, saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.