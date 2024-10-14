Eyüpsultan'da 14 Motosikletli Gözaltına Alındı

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Eyüpsultan'da yol güvenliğini tehlikeye atan 14 motosikletli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan-Cebeci Tüneli Bağlantı yolunda trafiği tehlikeye sokan motosikletlilere yönelik yaptığı çalışmada 14 sürücüyü gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Eyüpsultan ilçesi Cebeci Tüneli Bağlantı yolu üzerinde bir grup şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokup drift atan 14 motosikletli şahsı yakalamak için bölgeye sevk etti. Polisleri gören sürücülerden bazıları kaçmaya başladı. Boşa araziye doğru kaçan bazı sürücüler motosikletli trafik polisleri tarafından yakalandı. Polis, 14 motosiklet sürücüsü ile yaşları küçük 5 kişiyi yakaladı, motosikletleri ise bağladı.

Yakalanan şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun, ters istikamette araç kullanmak, teknik değişik, abartı egzoz, makas atmak, uyarı ve ikazlara uymamak, sigortasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ışık donanımı, araç dikiz aynası bulundurmamak, kask takmamak, araçlarda tescil plakası bulundurmamak, tescil plakasının okunmaması, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplamda tüm şahıslara 251 bin 249 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T. isimli şahısların sürücü belgeleri iptal edilirken olayda kullanılan 14 adet motosiklet trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.