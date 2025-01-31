3.Sayfa

Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

Eyüpsultan'da aile faciası: Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü

Cinnet getirip aynı evde yaşadığı ailesini öldüren genç Bursa'da yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da cinnet getirip aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek firar eden evin oğlu Bursa'da yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'ta meydana gelmiş, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

Firar etti, Bursa'da yakalandı

Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa'da yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve cinnet getirip ailesini öldüren B.Y.'nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Öldürülen aile fertlerinin cenazeleri yakınlarının feryatlarının arasında evden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp morguna götürüldü.