Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada: Asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada: Asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı

Eyüpsultan'da asker eğlencesi için bir araya gelen grup, eğlencenin dozunu kaçırarak uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

18.05.2024 21:40
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Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada: Asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup eğlencenin dozunu kaçırdı. Uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişinin dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden birisi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı. Dehşet anlarının yaşandığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da dehşet anları kamerada: Asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı - Son Dakika

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