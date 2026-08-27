Sultangazi’de 20 ailenin yaşadığı sokağa bir kamyon atık döküp kaçtı - Son Dakika
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Sultangazi’de 20 ailenin yaşadığı sokağa bir kamyon atık döküp kaçtı

Sultangazi’de 20 ailenin yaşadığı sokağa bir kamyon atık döküp kaçtı
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Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir sürücü, 20 ailenin yaşadığı çıkmaz sokağın girişine kamyon dolusu plastik ve katı atık dökerek kaçtı. Sokak trafiğe kapandı, belediye ekipleri temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, 'Bir yangın olsa, ambulans gelse nasıl çıkacak?' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde kimliği belirsiz bir sürücü, 20 ailenin yaşadığı çıkmaz sokağın girişine bir kamyon dolusu plastik ve katı atık dökerek kaçtı. Atıklar nedeniyle araç girişine tamamen kapanan sokak, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, "Burada bir yangın olsa, ambulans gelse, bir hasta olsa nasıl çıkacak? Hiç mi vicdanın yok?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Eyüpsultan'a bağlı Pirinççi Mahallesi Toprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kamyonet sürücüsü, içerisinde plastik ve çeşitli katı malzemelerin bulunduğu atıkları çıkmaz sokağın girişine dökerek bölgeden uzaklaştı.

Dökülen malzemeler nedeniyle yaklaşık 20 ailenin yaşadığı sokağın girişi araç trafiğine tamamen kapandı. Durumu fark eden bir vatandaş, çektiği video ile atıkları sokağa döken sürücüye tepki gösterdi.

Muhtar olay yerine giderek inceleme yaptı

İhbar üzerine Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yazıcı, durumu Eyüpsultan Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Sokağın girişini kapatan atıklar kepçe yardımıyla kamyona yüklenerek bölgeden kaldırıldı ve yol yeniden araç trafiğine açıldı.

"Bir yangın olsa, ambulans gelse nasıl çıkacak?"

Sokağın tamamen kapatıldığını gören Muhtar Ali Yazıcı, çektiği videoda duruma tepki göstererek, "Burası Pirinççi Mahallesi Toprak Sokak ve çıkmaz sokak. Gece saat 12.00'de aldığım ihbar üzerine geldik. Bir kamyon malzemeyi buraya dökmüş, basıp gitmiş. Gereken işlemler devam ediyor. Burası gece ıssız, tenha ve çıkmaz sokak. 20 ailenin yaşadığı bir yer. Hiç düşünmedin mi burada yaşayan bir aile olur, gece bu aileye bir şey olur, bir yangın olur, ambulans gelir, bir hasta olur; nasıl çıkacak buradan? Bunu nasıl vicdanına yedirdin de gelip malzemeyi buraya döküp gidiyorsun? Vatandaşın geçtiği normal yola döküyorsun ve basıp gidiyorsun. Hiç mi vicdanın yok senin, hiç mi Allah'tan korkmadın?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ali Yazıcı, Eyüpsultan, Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Plastik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi’de 20 ailenin yaşadığı sokağa bir kamyon atık döküp kaçtı - Son Dakika

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