Eyüpsultan'da düğün konvoyuna ceza

3.Sayfa

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafik akışını tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki 8 sürücüye toplamda 24 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta düğün konvoyu yaparken trafiğin akışına engel olan sürücülerle ilgili çalışma yürüttü. Yapılan incelemede, A.A., B.D., T.K., K.A., K.K., G.A., S.A. ve M.Y. isimli 8 araç sürücüsü tespit edildi. Yolu kapatan magandalara, "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları", "saygısızca araç kullanmak", "yakın takip" ve "konvoy yapmak" ihlalerinden toplam 24 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücülerden A.A., B.D. ve T.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL