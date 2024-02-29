Eyüpsultan'da İETT otobüsleri çarpıştı, maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İETT otobüsleri çarpıştı, maddi hasar meydana geldi

Eyüpsultan\'da İETT otobüsleri çarpıştı, maddi hasar meydana geldi

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında aynı yönde giden İETT otobüsü durakta yolcu indiren diğer İETT Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanma ve can kaybı olmazken, kaza sonrası her iki otobüste maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanma ve can kaybı olmazken, kazaya karışan otobüslerde maddi hasar meydana geldi.

29.02.2024 17:19
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Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında aynı yönde giden İETT otobüsü durakta yolcu indiren diğer İETT Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanma ve can kaybı olmazken, kaza sonrası her iki otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Bulvarı üzerinden Edirnekapı Rami Caddesi istikametine dönen İETT Otobüsü sağa dönüş yaptığı esnada durakta yolcu indiren İETT Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otobüs içerisinde bulunan yolcular otobüsten inerek yürümeye başladı. Sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazada yaralanma ve can kaybı olmazken, kazaya karışan otobüslerde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da İETT otobüsleri çarpıştı, maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İETT otobüsleri çarpıştı, maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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