Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişiye müdahale edildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişiye müdahale edildi

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Eyüpsultan\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişiye müdahale edildi
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Eyüpsultan'da bugün saat 15.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolu üzerindeki kavşakta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp taklalar atarak çayırlık alana savruldu. Araçtaki 3 kişiye olay yerinde müdahale edilirken otomobilden çıkan bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Kemerburgaz-Hasdal yolu Caddesi üzerindeki Göktürk Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından taklalar atarak çayırlık alana savruldu. Kazanın ardından otomobilden çıkan bir kadın gözyaşlarına hakim olamazken, araçta bulunan 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otomobilin takla attığı anlar ise aynı yönde seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz-Hasdal yolu üzerindeki Kemerburgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UR 4632 plakalı otomobil, Göktürk yol ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil önce kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç, yol kenarındaki çayırlık alana savrularak durabildi.

Takla atan otomobilden çıktı, gözyaşlarına hakim olamadı

Kazanın ardından otomobilden çıkan bir kadın, yaşadığı korkunun etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Kadının kaza sonrasında ağladığı anlar da kameralara yansıdı.

Otomobilin takla attığı anlar araç kamerasına yansıdı

Kaza anı, aynı istikamette seyir halinde bulunan başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere çarptığı, ardından takla atarak yol kenarındaki çayırlık alana savrulduğu görüldü.

Otomobildeki 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise takla atan otomobil ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
KemerburgazEyüpsultan3. SayfaGüncelHakimSon Dakika

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