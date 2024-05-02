Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Saplandığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Saplandığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Saplandığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, trafik yoğunluğu oluştu. Ağır hasar alan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

02.05.2024 21:00
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere saplandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Çevre Yolu Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 UT 3514 plakalı otomobil sürücüsü Y.B. çevre yolu yol ayrımından çıkmak için sola doğru manevra yaptı. O sırada kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Y.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan sürücü Y.B.'nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken, yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ağır hasar alan araç ise incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Saplandığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Saplandığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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