Eyüpsultan'da Okul Müdürünü Silahla Vuran Çocuk Tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Okul Müdürünü Silahla Vuran Çocuk Tutuklandı

Eyüpsultan\'da Okul Müdürünü Silahla Vuran Çocuk Tutuklandı

Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olayda suça sürüklenen çocuğun, okul müdürünü planlı bir şekilde hedef alarak 2 el ateş ettiği belirtildi.

08.05.2024 15:49
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Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan suça sürüklenen çocuk Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk Y.K., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Y.K., daha sonra 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği belirtildi
Olaya ilişkin detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, öldürülen Oktugan ile suça sürüklenen çocuk Y.K. arasında okulda ilişiğin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında suça sürüklenen çocuğun ulaştığı ruhi sükunete rağmen fiilini planladığı şekilde icra ettiği, böylece Y.K.'nın eğitimci Oktugan'ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Okul Müdürünü Silahla Vuran Çocuk Tutuklandı - Son Dakika

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