Eyüpsultan\'da Otomobil Yangını

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Eyüpsultan'da hareket halindeki Fiat Tofaş marka otomobil ön kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Su tankerinden çekilen hortumla müdahale edilerek söndürmeye çalıştığı otomobil daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobil, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Otomobilin ön kısmından yükselen dumanları gören sürücü aracını durdurarak aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede yayılırken, o esnada oradan geçen su tankeri yangına müdahalede bulundu. Müdahalelerin yetersiz kaldığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlerin kısa sürede otomobilin ön kısmını sardığı ve su tankerinden çekilen hortumla söndürülmeye çalışılan Fiat Tofaş marka aracın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL