Eyüpsultan\'da Sokak Kedilerine Asit Döken Sanığa 7 Yıl Hapis Talebi

Eyüpsultan'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Özdemir'in yargılandığı davanın duruşması İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada beyanda bulunan avukat Umut Yıldız, "Hayvan haklarının gündem olduğu bu günlerde sanık vahşice hislerle 40'a yakın hayvana zarar verdi. Olayın tanıkları ile irtibata geçtik ancak sanıktan tehdit alma korkusu yaşadıkları için tanık olmak istemiyorlar. Bu cinayet planlayarak yapılmıştır ve canavarca hislerle işlenmiştir. Zarar gören her bir canlı için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 2023 yılının farklı günlerinde 3 farklı seferde aldığı sülfirik asiti sokak kedilerinin üzerine döktüğünü ve bu eylemlerin kamera görüntüleri ile tespit edildiğini aktardı. Mütalaada sanığın üzerine atılı suçu ikrar ettiği de belirtilerek, Özdemir'in 'zincirleme olarak bir ev hayvanını veya hayvanları kasten öldürmek' suçundan 10 ay 15 günden 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Hayvan Hakları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, " Eyüp'te aylarca gözleri oyularak, derileri yüzülerek, iç organları parçalanarak bir cani tarafından asitik madde, kezzap, çamaşır suyu gibi maddelerle canice işkence görüp yakılan, bir kısmı ölen, ölmeyenler de acılar içinde kıvranan o zavallı hayvanlar için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler ve birçok insan tanıklık veya gördüğü bildiğini sunacak çok az insan var." İfadelerini kullandı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Özdemir'in zincirleme şekilde 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL
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