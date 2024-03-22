Eyüpsultan\'da T.C.\'nin kaza yaptığını öğrenen annesiyle buluştuğu anlar kamerada

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Eyüpsultan'da T.C.'nin Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazadan kısa süre önce annesi yazar Eylem Tok ile kafede buluştuğu anlar kameraya yansıdı. Aynı görüntülerde Eylem Tok'un bir süre sonra kafeden ayrılan T.C.'nin kaza yaptığını öğrendiği anlar da yer alıyor.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı Porsche marka aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından T.C. ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a, ardından Amerika'ya kaçmıştı.

Kazadan önce annesiyle buluştuğu anlar kamerada

Görüntülerde kazadan önce Eylem Tok'un saat 21.00 sıralarında Göktürk'te bir kafeye gittiği, burada otururken oğlu T.C.'nin de saat 21.17'de bir arkadaşıyla geldiği, bir süre annesiyle oturan T.C.'nin daha sonra kafeden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL