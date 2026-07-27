Eyüpsultan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da bir hafriyat kamyonu, otomobile çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza yeri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki Kemerburgaz-Yassıören yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, aynı yöne giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak takla atarken, kamyon ise devrildi. Kazada kamyondaki topraklar yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçların içinde sıkışan 2 yaralıyı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, araçlar yapılan çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza yeri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.