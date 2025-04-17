Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Bilirkişi Raporu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Bilirkişi Raporu

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Sanığın çok yüksek kusurlu olduğu, hayatını kaybeden Koçak'ın ise düşük kusurlu olduğu belirtildi.

17.04.2025 18:55
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Eyüpsultan'da Muhammed Gürcan Koçak'a çarparak kaçan sanığın davasında bilirkişi raporu hazırlandı

Sanığın çok yüksek oranda asli kusurlu olduğu belirtildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen ve 6 gün sonra yakalanan sanığın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, sanığın çok yüksek oranda asli kusurlu olduğu, kaza sırasında yaya konumda bulunan Muhammed Gürcan Koçak'ın ise çok düşük oranda tali kusurlu olduğu aktarıldı.

Eyüpsultan'da 22 Şubat 2025'de yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ'ın yargılandığı davada adli trafik bilirkişisi tarafından bilirkişi raporu hazırlandı.

Sanık Yücedağ'ın 'asli' kusurlu, Koçak'ın ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi

Hazırlanan raporda, sanık Yücedağ'ın şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığından dolayı kazanın meydana geldiği, hayatını kaybeden Koçak'ın ise çarpma sırasında birinci şerit ile emniyet şeridi çizgisi arasında olması nedeniyle kazada çok az kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, sanık Mahmut Yücedağ'ın birinci derecede çok yüksek oranda asli kusurlu olduğu, kaza sırasında yaya konumda bulunan Muhammed Gürcan Koçak'ın ikinci derecede çok düşük oranda tali kusurlu olduğu aktarıldı. Konuya ilişkin yargılama, yarın İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nce saat 13.30'da devam edecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV' yi emniyet şeridinde park ettiği, şüpheli Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak'a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği anlatıldı.

Domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylemişti

Şüpheli Yücedağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, hava şartlarından dolayı yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini, bu sırada bir şeye aracın sağ ön kısmı ile vurduğunu ancak daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta domuz sürüsü görmüş olması nedeniyle domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylediği kaydedildi.

Olaydan 6 gün sonra yakalandığı ve yolun anlatıldığı gibi görüşü engellemediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, ayrıca trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Olayın emniyet şeridinde yaşandığının aktarıldığı iddianamede, olayın hemen akabinde şüphelinin durmaksızın yola devam ettiği, olaydan 6 gün sonra yakalandığı, yolun

şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı da kaydedildi.

9 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Yücedağ'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Bilirkişi Raporu - Son Dakika

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