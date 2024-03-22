Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları kaza öncesi benzin istasyonunda böyle görüntülendi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları kaza öncesi benzin istasyonunda böyle görüntülendi

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazayı yapan yazar Eylem Tok'un oğlu T.C ve arkadaşlarının faciadan yaklaşık 40 dakika önce, bir benzin istasyonuna geldikleri ve marketteki dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yazar Eylem Tok'un oğlu T.C ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk'teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi.

22.03.2024 19:41
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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları kaza öncesi benzin istasyonunda böyle görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazayı yapan yazar Eylem Tok'un oğlu T.C ve arkadaşlarının faciadan yaklaşık 40 dakika önce, bir benzin istasyonuna geldikleri ve marketteki dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı Porsche marka aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından T.C ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a ardından Amerika'ya kaçmıştı.

T.C ve arkadaşlarının kazadan kısa süre önce benzin istasyonuna geldikleri anlar kamerada

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yazar Eylem Tok'un oğlu T.C ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk'teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi. T.C ve arkadaşlarının saat 23.00 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerinde benzin istasyonuna geldikleri, markette dolaşmaları ve ardından araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görülüyor.

NOT: Eylem Tok'un oğlu 0.46'da kadraja giren açık yeşil kapüşonlu sweat siyah pantolonlu şahıs

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Eylem Tok, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları kaza öncesi benzin istasyonunda böyle görüntülendi - Son Dakika

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