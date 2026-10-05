Eyüpsultan'da yediemin deposundaki yangın 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da yediemin deposundaki yangın 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü

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Eyüpsultan\'da yediemin deposundaki yangın 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü
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İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depoda büyük çapta hasar oluşurken, söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

İstanbul Eyüpsultan'da yediemin icra deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çalışmalar dronla görüntülendi.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çkıtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, içinde lastikler, sıralar gibi malzemelerin bulunduğu depodan alevler yükseldi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
KemerburgazEyüpsultan3. SayfaİstanbulİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da yediemin deposundaki yangın 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika
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