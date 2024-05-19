Eyüpsultan'da Zincirleme Trafik Kazası: Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Zincirleme Trafik Kazası: Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Eyüpsultan'da bir otomobil sürücüsünün makas atarak zincirleme trafik kazasına neden olması sonucu çıkan tartışmada, aracına çarpan sürücüyü tutmaya çalışan bir kişi silahla yaralandı. Olay yerinde bırakılan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Kazada toplamda 3 kişi yaralandı ve polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

19.05.2024 11:10
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EYÜPSULTAN'da otomobil sürücüsü makas atarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. İddiaya göre olay yerinden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsüyle diğer sürücüler arasında tartışma çıktı. Aracına çarpan otomobil sürücüsünü tutmaya çalışan bir kişi kavga sırasında bacağından silahla yaralandı. Makas atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki şüpheliler kaçarken, olay yerinde bıraktıkları otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi, Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makas atarak ilerleyen 34 LU 7901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 ASK 349 plakalı otomobile ve seyir halindeki 3 araca daha çarparak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kaçmak isteyen, ismi öğrenilemeyen 34 LU 7901 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcularla, kazaya karışan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. O sırada, olay yerinden kaçmak isteyen otomobil sürücüsünü tutmaya çalışan 35 ASK 349 plakalı otomobildeki yolcu İlker Ertürk, bacağından silahla vurularak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Makas atarak kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile yanındakiler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Hafsa Yılmaz, Ömer Yılmaz ve Emir Yılmaz'ı ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Çıkan kavgada silahla bacağından yaralanan İlker Ertürk ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin olay yerinde bıraktığı 34 LU 7901 plakalı otomobildeki aramada uyuşturucu bulundu. Otomobil incelemek üzere çekici yardımıyla polis merkezine götürülürken, kazaya karışan diğer araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı. Polisin kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Zincirleme Trafik Kazası: Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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