İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğa darp ve istismar' iddiasına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 1 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025 yılının Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Yuvamız İstanbul kreşinde çocuğun darp ve istismar edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ö.D., E.A., E.A. ve B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Ö.D. daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL