Fabrika Hırsızlığı Şebekesi Yakalandı - Son Dakika
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Fabrika Hırsızlığı Şebekesi Yakalandı

Fabrika Hırsızlığı Şebekesi Yakalandı

Kocaeli'de çelik kasa hırsızlığı yapan 7 şüpheli tutuklandı, 2 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

15.01.2025 16:56
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Son iki ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da fabrikaların çelik kasalarını patlatan, yakalanmamak için telsizle haberleşip ikiz plaka kullanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da son iki ay içinde 10 iş yerine giren, sadece kasaları patlatan çete için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti. Girdikleri iş yerinde yüzlerini kapatan, güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren ve sadece gözleri gözüken çetenin, yakalanmamak için telsizle haberleştikleri öğrenildi. Kente girişte farklı, çıkışta farklı plakalar kullanarak KGYS kameralarından da kaçan hırsızlar için polis ekipleri yaklaşık 10 bin araç inceledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını da toplayan ekipler, yüzlerce saat görüntü izleyerek sadece gözleri gözüken hırsızların profilini çıkardı.

Güvenlikle çatışmaya girmişler

Yapılan analizlerin ardından polis ekipleri hırsızları tespit etti. 7 kişilik şebekenin başka bir şehirde girdikleri iş yerinin güvenliği ile çatıştıkları, bir başka kentte ise polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında telsiz ve şarjör düşürdükleri belirlendi. Tüm parçaları birleştiren Kocaeli polisi, 10 bin araç üzerinde çalışma yaparak, güzergahlardaki güvenlik kameralarını dakika dakika izledi.

Şahısların kullandıkları otomobiller tespit edildi. Ekipler TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında geniş güvenlik önlemi aldı. 13 Ocak günü sabah saatlerinde şahısların Kocaeli'ye geldikleri tespit edilince, operasyona start verildi. TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde düzenlenen operasyonda E.T. (42), Z.Y. (52), E.B. (26), F.O. (27), E.T. (39), T.T. (24) ile E.G. (31) gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi.

Şüpheliler tutuklandı

Şahısların yakalandıkları otomobilde yapılan aramalarda 2 silah, şarjör, mermiler, 4 telsiz, kesme makinesi, çekiç, burç, levye, maskeler ve eldivenler ele geçirildi. 2 milyon liralık hırsızlık olayı tespit edilirken, 7 zanlı alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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