Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı

10.06.2025 18:35
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Antalya'da 18 yaşındaki genç, 40 metrelik falezlerden atlayarak ağır yaralandı, tedavisi sürüyor.

40 metrelik falezlerden atlayıp ağır yaralanmıştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınan gencin tedavisi devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da 40 metrelik falezlerden denize atlayarak suya çakılan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki gencin kayalıkların zirve noktasından atladığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Antalya'da dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte bayram tatilinin son gününde arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahiline gelen 18 yaşında ki Suriye uyruklu Mohammad Al Muhammad bir süre sahilde yüzdü. Ardından arkadaşları ile birlikte özellikle yaz aylarında Konyaaltı Sahilinde adrenalin ve heyecan arayan gençlerin hayatlarını hiçe sayarak şov amacıyla yaklaşık 40 metrelik falezlerin zirve noktasına çıkarak denize atladıkları zirve noktasına çıkan Muhammad Burada bir süre arkadaşları ile şakalaşan Mohammad kendisini boşluğa bıraktı.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartıldı

Kontrolsüz bir şekilde atlayan genç karnının üzerine suya çakılırken arkadaşlarının yardım çığlığını fark eden sahildeki vatandaşlar tarafından kumsala çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde güçlükle sahile çıkartılan gence olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken kalbi duran ve su yutan genç ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yeniden hayata döndürüldü. Ambulansla ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki genç bugün Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Antalya Şehir hastanesi Yoğun Bakım Bölümü'nde tedvasi devam eden sağlık durumu ciddiyetini koruyan gencin 40 metrelik falezlerden atladığı o ana ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde gencin falezlerden atlayışı ve sonrasında suya çakıldığı anlar yer aldı. Gencin babası Vail El Muhammad, "Oğlum hayatta, durumu şu anda iyi hastanede yoğun bakımda tedavi ediliyor. Denizde yüzerken, yüksek yerden kendisini atmış" dedi. 18 yaşırdaki Mohammad El Muhammad'in Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Suriye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

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