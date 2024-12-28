Falezlerden Düşen Genç İçin Umut Nöbeti

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Aracıyla 30 metrelik falezlerden düşen 27 yaşındaki gencin ailesi, umut nöbetini sürdürüyor

Dün araç bulunurken, bugün sabah saatlerinde genci arama çalışmaları kaldığı yerden devam etti

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz Çarşamba günü falezlerden düşen araçta olduğu değerlendirilen Engin Ş. adlı genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Dün sabah saatlerinde yeri tespit edilen otomobilin çıkartılmasının ardından araçta olduğu değerlendirilen gencin ailesi ise olay yerinde umutla bekliyor.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz Çarşamba günü aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü belirtilen Engin Ş. adlı şahsı arama çalışmaları, 4'üncü gününde de aralıksız sürüyor. Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada gerçekleşen olay sonrası başlatılan çalışmalar, deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katılımıyla devam ediyor.

Araç bulundu, genci arama çalışması sürüyor

Arama kurtarma ekiplerine önceki gün sabah saatlerinde Zonguldak'ta bir ekipten destek alındı. Yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan taramalar sonucunda, denize düşen 34 CHK 531 plakalı aracın yeri tespit ilmeye çalışıldı. Ekipler, şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı ilk günlerde kayalıklara yakın noktada dalış gerçekleştiremezken, dün hav şartlarının hafiflemesiyle aracın ilk düştüğü nokta tespit edilip o bölgeye yoğunlaştı. Öğle saatlerine doğru ise dalgıçlar tarafından araç bulunup halat yardımıyla sudan çıkartıldı.

Aile umutla bekliyor

Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Vali çalışmaları yerinde inceledi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile birlikte olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Şahin, Engin Ş.'nin ailesiyle de görüşerek durum hakkında bilgilendirme yaptı.