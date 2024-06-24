Fatih Ahırkapı açıklarında tekne battı, 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Fatih Ahırkapı açıklarında tekne battı, 8 kişi kurtarıldı

Fatih Ahırkapı açıklarında içerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen tekne su almaya başladıktan sonra battı. Teknede bulunan 8 kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılırdı. Tekne kaptanının yardım çağrısı istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay saat 13.00 sıralarında Fatih Ahırkapı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahırkapı önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı 'Yazıcılar' isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı. İçerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen teknenin kaptanı hemen telsizden yardım istedi. İhbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Su alan teknenin battığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

24.06.2024 16:51
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Fatih Ahırkapı açıklarında içerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen tekne su almaya başladıktan sonra battı. Teknede bulunan 8 kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılırdı. Tekne kaptanının yardım çağrısı istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında Fatih Ahırkapı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahırkapı önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı 'Yazıcılar' isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

Teknede bulunan 8 kişi kurtarıldı

İçerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen teknenin kaptanı hemen telsizden yardım istedi. İhbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Su alan teknenin battığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Cep Telefonu, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Ahırkapı açıklarında tekne battı, 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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