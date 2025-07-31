Fatih Altaylı'nın Yargılama Tarihi Belirlendi

Kendisine ait sosyal medya hesabında söylediği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Altaylı 3 Ekim'de yargılanmaya başlanacak.

Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya kanalında sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla iddianame hazırlanmıştı. Altaylı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kabul elden iddianame kapsamında ilk duruşmanın Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda 3 Ekim saat 10.00'da görülmesine karar verildi. Öte yandan Altaylı hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL