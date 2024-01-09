Fatih Camii'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer S., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanabilir.
09.01.2024 - 17:34,
Güncelleme: 17:35
Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer S., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA