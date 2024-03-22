FATİH Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı.Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken 82 yaşındaki Abdullah Kahraman mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Kahraman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar başlatıldı
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda, Uğur İşler adlı adamın karısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İşler'in cenazesi otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin tavanına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, aralarında 'akrep' diye adlandırılan makineli tabancanın da bulunduğu birçok silah ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı ve bazıları serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Adana'da bir eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın, kıskandığı kadının üzerine bir kova dolusu su döktü ve ardından saldırdı. Olay, diğer mekan müşterileri tarafından şaşkınlıkla izlendi.
İstanbul'dan Bolu'ya seyahat eden 3 kişi, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs tutuklandı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabanca da ele geçirildi.
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemeleri eleştirdi.
Fatih'te bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemelerde bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık, eşinin sürekli kendisini darbettiğini öne sürerek savunma yaptı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır cezayı talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adıyaman il Jandarma komutanlığı ekipleri, K.K. isimli şahsın çalınan motosikletini buldu ve sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi ise yakalandı.
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