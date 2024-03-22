İstanbul'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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FATİH Molla Hüsrev Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında içeride bir kişinin olduğu öne sürüldü ve ekipler cesedi buldu.

22.03.2024 13:04  Güncelleme: 13:30
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FATİH Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı.Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken 82 yaşındaki Abdullah Kahraman mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Kahraman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar başlatıldı

İstanbul\'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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