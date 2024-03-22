İstanbul\'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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FATİH Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı.Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken 82 yaşındaki Abdullah Kahraman mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Kahraman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar başlatıldı