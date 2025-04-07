Fatih\'te üç katlı binada yangın! İki ev hasar gördü

İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı binanın 2. katında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, yangının çıktığı ev ve alt katındaki daire hasar gördü

KORKUTAN YANGIN

İstanbul Fatih'te Silivrikapı Mahallesi Sümbül Efendi Sokak'ta , 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede hasar meydana gelirken, müdahale sırasında alt kattaki daireye de sızan sular nedeniyle hasar oluştu.