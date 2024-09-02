Fatih'te Alkollü Mekanda Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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Fatih'te Alkollü Mekanda Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Aranıyor

Fatih\'te Alkollü Mekanda Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Aranıyor

Fatih'te alkollü bir mekanda vakit geçiren iki grup arasında kadınlara yan bakma meselesinden kavga çıktı. Kavgada güvenlik görevlisi tarafından darp edilerek dışarı çıkarılan 3 kişiden biri, bıçaklanarak hayatını kaybederken; olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise 'H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti' iddiasının doğru olmadığı; iddiaların provokasyon amaçlı olduğunu belirtildi.

02.09.2024 13:37
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Fatih'te alkollü bir mekanda vakit geçiren iki grup arasında kadınlara yan bakma meselesinden kavga çıktı. Kavgada güvenlik görevlisi tarafından darp edilerek dışarı çıkarılan 3 kişiden biri, bıçaklanarak hayatını kaybederken; olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti" iddiasının doğru olmadığı; iddiaların provokasyon amaçlı olduğunu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay Fatih'teki alkollü bir mekanda geldi. İstanbul'a gelen H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 kişiyle H.O ve ağabeyi Z.O arasında kadınlara yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya mekanın güvenlik görevlisi U.Y de dahil oldu. U.Y, 3 arkadaşı darp ederek dışarı çıkardı. Bu sırada H.O. masadan aldığı bıçakla H.L.T.'yi bıçakladı. Yaralı hayatını kaybederken, 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden provokasyon açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

İstanbul'a turistik amaçlı gelen H.L.T. isimli maktulün saldırıya uğraması ile ilgili iddiaların provokasyon amaçlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde, H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile 'kadınlara yan bakma' mevzusundan kavga ettiği belirlenmiştir. Mekanın güvenlik görevlisi U.Y.'nin 3 turisti darp ederek mekanın dışına çıkardığı, o sırada H.O.'nun masadan aldığı bıçakla otel dışına çıkan maktul H.L.T.'yi 2 yerinden yaraladığı tespit edilmiştir. Yaralanan H.L.T. hayatını kaybederken, şüpheli H.O., ağabeyi Z.O. ve güvenlik görevlisi U.Y.'nin olay yerinden firar ettikleri tespit etmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar ivedilikle devam etmektedir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme amaçlı provokasyonlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Alkollü Mekanda Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Aranıyor - Son Dakika

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